В Петербурге 17-летняя девушка забеременела после изнасилования репетитором
В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка пришла ко врачам, которые обнаружили у нее беременность. Отцом будущего ребенка является репетитор несовершеннолетней по педагогике, который изнасиловал ее, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Изнасилование произошло 13 мая, утверждает издание. На днях, 5 августа, юная петербурженка явилась в один из центров центра охраны репродуктивного здоровья.
«У девушки беременность 13-14 недель. К врачу она приходила с родителем», — цитирует издание источник в рядах правоохранителей.
Беременная девушка чувствует себя хорошо и после осмотра была отпущена домой.
Между тем информацию о ситуации передали в следственный отдел по Василеостровскому району главного следственного управления СК по Петербургу. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.