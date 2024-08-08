В Петербурге 17-летняя девушка забеременела после изнасилования репетитором

сегодня в 13:55

СК заинтересовался учителем из Петербурга из-за забеременевшей от него ученицы

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка пришла ко врачам, которые обнаружили у нее беременность. Отцом будущего ребенка является репетитор несовершеннолетней по педагогике, который изнасиловал ее, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Изнасилование произошло 13 мая, утверждает издание. На днях, 5 августа, юная петербурженка явилась в один из центров центра охраны репродуктивного здоровья.

«У девушки беременность 13-14 недель. К врачу она приходила с родителем», — цитирует издание источник в рядах правоохранителей.

Беременная девушка чувствует себя хорошо и после осмотра была отпущена домой.

Между тем информацию о ситуации передали в следственный отдел по Василеостровскому району главного следственного управления СК по Петербургу. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.