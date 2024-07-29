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В песне Канье Уэста не нашли оскорблений русских женщин

Московская полиция не услышала оскорбления русских женщин в тексте песни американского рэп-исполнителя Канье Уэста, на которую жаловались общественники движения «Сорок сороков», сообщает Mash .

Теперь представители движения готовят жалобу на решение полиции.

Напомним, религиозные активисты попросили проверить тексты песен Канье Уэста, в которых якобы присутствует факт оскорбления русских женщин, и навсегда запретить артисту въезд в РФ.

Авторами обращения в правоохранительные органы выступили «Сорок сороков», которые не хотят допустить еще одного визита рэпера в Россию.

Они привели в пример строчку из совместной песни Канье Уэста и Ty Dolla $ign: «She Russian, I beat up the pussy for Ukraine». Причем отмечается, что ее написал именно последний.

Общественники решили обратиться в полицию с просьбой проверить содержание песни, а также по факту выявленного сделать пребывание Канье Уэста в РФ нежелательным.