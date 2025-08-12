В первый день акции «Подольск помогает» собрано около 200 кг гумпомощи

В первый день акции «Подольск помогает» неравнодушные жители и представители учреждений и предприятий округа принесли в волонтерский центр 180 кг гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помощь для бойцов собирали жители и сотрудник учреждений городского округа Подольск. В том числе строительные материалы, лопаты, рабочие перчатки, гвозди, газовые баллоны, продукты питания, средства личной гигиены и необходимые медицинские препараты.

«Мы со своим коллективом постоянно участвуем в этой акции. Потому что считаем, что это наш гражданский долг. На этот раз решили купить спальные мешки. Думаю, что они пригодятся нашим воинам», — сказал начальник управления по экономике и конкурентной политике городского округа Подольск Елена Клеванская.

Поддержать защитников могут все желающие. Акция продлится до 15 августа и затем партию с грузом отправят на передовую.

Передать необходимые вещи тем, кто стоит на страже безопасности нашей страны, можно через Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, который работает ежедневно. Номер телефона для связи: 8(496)750-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.