В Павловском Посаде завершилась вторая смена «трудовых бригад»

«31 июля у ребят из второй смены последний рабочий день. За это время ребята показали себя очень ответственными, трудолюбивыми. Мы ими очень гордимся и с нетерпением будем ждать новую смену» — отметила наставник «Трудового десанта» Юля Булык.

Всего за это лето в бригадах трудоустроены 66 человек, по 22 человека в каждой бригаде. С понедельника по пятницу по 4 часа в день ребята пропалывают клумбы, подрезают кустарники, собираются мусор на территории города. Стоить отметить, что для многих ребят это первый трудовой опыт и официальное трудоустройство. Они получат заработную плату и доплату от Центра занятости Московской области.

«Июль пролетел абсолютно незаметно. Мы смогли не просто принять участие в благоустройстве нашего города, но и познакомиться с интересными людьми, получить бесценный опыт первой в своей жизни работы. Мы считаем, что „Трудовые бригады“ полезны в любом городе. Человек, который хотя бы один раз убирал мусор за другими, сам мусорить не будет. А ведь чистота вокруг с этого и начинается. Выражаем благодарность всем нашим наставникам и кураторам. Обязательно вернемся в следующем году», — говорят ребята.

Третья смена «Трудового десанта» стартует уже 1-го августа. За время смены ребята посещают экскурсии по предприятиями города. В июне дети из первой смены были на ООО «ЭФЕСТО», в июле вторая смена посетила РТК «Электро-М», в августе планируется посещение МУП «Энергетик».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.