В Павловском Посаде прошла акция «По следам светофора» для воспитанников детсада

Сотрудница Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» Анастасия Терехина провела для воспитанников детского сада акцию «По следам светофора» на знание Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.

Терехина поговорила с ребятами о дорожных знаках, специальных разметках и сигналах светофора, напомнила, как правильно переходить дорогу.

«В последнее время участились дорожные происшествия с участием несовершеннолетних. Профилактические мероприятия проводим на регулярной основе в дошкольных и школьных учреждениях, с целью снижения детского травматизма на дорогах. Очень важно с самого раннего детства правило доносить информацию до маленьких граждан. Ведь совершенно простые действия и правила смогут значительно снизить риск травм или вообще спасти жизнь ребенку» — отметил Терехина.

После познавательной беседы с малышами провели «веселые старты», чтобы закрепить полученные знания.

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