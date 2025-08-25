В Павловском Посаде прошел третий фестиваль дополнительного образования

В рамках празднования Дня города в парке «Меленки» состоялся третий фестиваль дополнительного образования. Мероприятие стало ярким событием, объединившим детей и взрослых в атмосфере творчества, знаний и активного отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей ждали разнообразные активности: интерактивные игры на свежем воздухе, увлекательные мастер-классы по программированию, хореографии и другим направлениям, а также захватывающий квест с розыгрышем призов. Каждый участник смог найти занятие по душе и провести время с пользой.

Особую атмосферу праздника создали участники фестиваля. Модельная школа Studio19.25 учила искусству стиля и уверенности, хореографическая студия «С пятки на носок» заряжала энергией танцев, а языковая эко-студия «Hakuna Matata» открывала мир иностранных языков через игровые форматы. Акробатическая студия «Пируэт» впечатлила зрителей грацией и силой, а Компьютерная Академия «ТОП» вдохновила будущих IT-специалистов. Гости также могли посетить площадки, посвященные психологии, гимнастике, творческим мастерским и спортивным соревнованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.