В Павловском Посаде потушили один лесной пожар за минувшие сутки

1 октября на территории лесного фонда Московской области произошел 1 пожар. Местные жители заметили очаг возгорания в Логиновском участковом лесничестве в 1 км деревни Ефимово Павлово-Посадского г. о. и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Пожар ликвидировали 5 человек личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники чуть более 1 часа.

Причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.