В Павловском Посаде Подмосковья утвердили охранные границы братской могилы
Фото - © ГУКН
В Павловском Посаде утвердили границы и режим использования территории братской могилы 1918 года на улице Кирова. Решение приняло Главное управление культурного наследия Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.
Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы и режим использования объекта культурного наследия регионального значения — «Братская могила членов Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Карпова В. Н., Порейза Л. И. и четырех красногвардейцев, погибших 12 мая 1918 г. во время контрреволюционного мятежа». Мемориал расположен в Павловском Посаде по адресу: улица Кирова, дом 85.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.
«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.