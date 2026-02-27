В Павловском Посаде Подмосковья утвердили охранные границы братской могилы

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы и режим использования объекта культурного наследия регионального значения — «Братская могила членов Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Карпова В. Н., Порейза Л. И. и четырех красногвардейцев, погибших 12 мая 1918 г. во время контрреволюционного мятежа». Мемориал расположен в Павловском Посаде по адресу: улица Кирова, дом 85.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.