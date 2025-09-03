В Павловском Посаде организовали лагерь для семей участников СВО

Уже третий год подряд в Павлово-Посадском городском округе, в местечке «Дубки», функционирует лагерь, организованный специально для семей бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова, этот лагерь — не просто место отдыха, а настоящий интенсив, наполненный разнообразными активностями для детей и родителей. В программе — мастер-классы, эстафеты, спортивные турниры, игры и занятия йогой.

Денис Семенов выразил благодарность Даниэлю Любимову и его партнерам за предоставленную возможность организовать отличный отдых для семей военнослужащих, а также волонтерам, которые делают их досуг незабываемым.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова, заместитель главы округа Светлана Аргунова и председатель совета депутатов Роман Тикунов в минувшие выходные посетили лагерь, где встретились с семьями бойцов за чашкой чая и обсудили важные вопросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <…> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.