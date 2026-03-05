В Павловском Посаде обсудили развитие индустриального парка Фатеево

Рабочая встреча по развитию индустриального парка «Фатеево» прошла 4 марта в Павлово-Посадском округе. Первый заместитель главы округа Сергей Балашов посетил площадку и обсудил планы с представителями компании «Гуденг Сервис», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Балашов осмотрел территорию индустриального парка «Фатеево», который развивается как площадка для малого и среднего бизнеса. Комплекс обеспечен инженерной инфраструктурой, включая электро-, газо- и водоснабжение, а также водоотведение. Парк имеет удобный выезд к основным магистралям и железной дороге, что упрощает доставку грузов.

На территории размещены современные склады класса А и В, предусмотрены свободные площади для размещения производств различного профиля. Парк соответствует действующим экологическим требованиям.

В ходе визита состоялась встреча с представителями ООО «Гуденг Сервис» — официального дилера завода Goodeng в России.

«Обсудили планы развития компании на нашей территории. Ребята ставят перед собой амбициозные задачи по освоению новых площадей и рынков. Уже скоро открытие нового корпуса — обязательно вернемся на это событие. Пожелал команде успехов и дальнейшего роста!» — отметил Сергей Балашов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.