В Павлово-Посадском округе усилят ямочный ремонт дорог

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов 10 марта провел оперативное совещание и поручил ускорить ямочный ремонт и восстановление благоустройства после земляных работ. Также он анонсировал выездную администрацию для участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совещание началось с объявления о проведении 12 марта выездной администрации в ДК «Павлово-Покровский». Встреча с участниками специальной военной операции и их семьями начнется в 15:00. Предварительно задать вопрос можно по телефону +7 (49643) 2-99-05.

Отдельное внимание уделили восстановлению территорий после работ на сетях тепло- и водоснабжения. В округе зафиксированы провалы асфальта и размытые участки.

«Сейчас по округу много провалов асфальта и размытых участков — поручил ресурсоснабжающей организации составить план-график по выполнению работ. Отдельно обратился к Мособлводоканалу: необходимо провести работы по поднятию люков на дорогах», — сказал Денис Семенов.

Глава округа также поручил усилить мониторинг состояния дорог, оперативно фиксировать новые дефекты и направлять их в работу. Сейчас ведется сезонный ремонт аварийных ям литой асфальтобетонной смесью. С наступлением устойчивого тепла дорожные службы перейдут на ремонт горячим асфальтом с предварительной фрезеровкой.

Кроме того, начнется подготовка материалов для обновления элементов на детских игровых площадках и спортивных коробках. В связи с ожидаемым потеплением коммунальным службам поручено контролировать возможные подтопления, а спасателям — следить за уровнем воды в водоемах и реках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.