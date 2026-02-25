сегодня в 16:31

В Павлово-Посадском округе усилили контроль за уборкой снега

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел оперативное совещание по вопросам уборки снега и содержания территорий. Обсудили ситуацию с отоплением в Электрогорске, работу управляющих компаний, Мосавтодора и РЖД в период снегопадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании рассмотрели жалобы жителей дома №5 на улице Ухтомского в Электрогорске. Ситуацию с отоплением взяли на контроль. На магистрали выявлена течь, ресурсоснабжающей организации поручено устранить ее в кратчайшие сроки. После проведения работ необходимо полностью восстановить благоустройство территории.

Отдельное внимание уделили состоянию кровель многоквартирных домов.

«Управляющим компаниям дал четкое поручение: кровли — под особым вниманием. Погода неустойчивая, риски схода снега и наледи возрастают. Необходима оперативная и регулярная расчистка. Безопасность жителей — главный приоритет», — отметил Денис Семенов.

Также у администрации остаются вопросы к Мосавтодору и РЖД. Дорожным службам поручено своевременно расчищать тротуары и проезжую часть, расширять обочины и организовать вывоз снега. От РЖД требуется наладить регулярную уборку ступеней и пешеходных дорожек на подведомственных территориях. Соблюдение сроков находится на личном контроле главы округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.