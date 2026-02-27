В Павлово-Посадском округе состоялась выездная администрация

26 февраля в Доме культуры «Филимоновский» состоялась выездная встреча администрации Павлово-Посадского муниципального округа. Мероприятие провел глава округа Денис Олегович Семенов, в сопровождении своих заместителей и руководителей структурных подразделений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это была не просто формальная встреча, а живой и искренний диалог с жителями, который прошел в формате открытой дискуссии. В ходе встречи жители поделились насущными проблемами и предложениями по развитию округа.

В ходе мероприятия обсуждались важные вопросы: развитие молодежной политики и будущего молодого поколения, улучшение условий во дворах и на дорогах, вопросы землепользования и собственности. Особое внимание уделялось решению локальных проблем, таких как ямы на подъездных дорогах, а также вопросам патриотического воспитания.

На прием также пришел наш земляк — Александр Иванович, руководитель АНО «Патриот». Состоялся содержательный разговор о патриотическом воспитании молодежи, его роли в формировании ценностей подрастающего поколения. По итогам обсуждения стороны договорились о проведении совместного мероприятия, которое запланировано на сентябрь 2026 года.

Глава округа Денис Семенов отметил, что власти открыты к диалогу и готовы работать вместе с жителями для улучшения качества жизни. Он подчеркнул, что такие встречи позволяют лучше понять потребности населения и находить совместные решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.