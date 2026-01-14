В Павлово-Посадском округе прошла «Лыжня памяти Виктора Титова»

11 января 2026 года на лыжной трассе Электрогорска Павлово-Посадского округа состоялась традиционная «Лыжня памяти Виктора Титова», приуроченная к 80-летию города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционная «Лыжня памяти Виктора Титова» собрала на лыжной трассе Электрогорска участников разных возрастов и уровней подготовки. Одни спортсмены боролись за результат, другие поддерживали идею и наслаждались активным отдыхом на свежем воздухе.

В этом году мероприятие было посвящено 80-летию Электрогорска. Забег носит имя Виктора Михайловича Титова — заслуженного учителя физической культуры и почетного жителя города, внесшего значительный вклад в развитие спорта и воспитание школьников.

Организаторы отметили, что атмосферу на трассе создавали качественная подготовка лыжни, зимняя погода и поддержка болельщиков. После финиша участников и гостей ждал традиционный чайный стол с угощениями, символизирующий единство и городскую общность.

Организатором выступила спортивная школа «Вымпел». Участники выразили благодарность всем, кто помог в организации и проведении мероприятия, а также жителям, пришедшим поддержать спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.