В Павлово-Посадском округе продолжается благоустройство дворовых территорий

Так, в Павловском Посаде по ул. Ленинградская, д. 51 корпус 2 и 51 корпус 3, по ул. Кузьмина, д. 11 и ул. Ленская-Тимирязева, д. 12, при выполнении работ учтены пожелания жителей, обустроено парковочное пространство в районе МДОУ Детский Сад «Малыш».

В Электрогорске по ул. Классона, д. 1 и 2, по ул. Советская, д. 1, по ул. Кржижановского, д. 11 и 11А, по ул. Советская, д. 29-30-42.

Сейчас в работе находятся дворы:

В Павловском Посаде — ул. Южная, д. 22, 31, 32, 33, 34, 35, ул. Чапаева, д. 3,5,7,9, ул. Герцена, д. 1, ул. Каляева, д. 4, 6, ул. Вокзальная, д. 4, ул. Корневская, д. 9а, 11,13.

До конца года подрядчики выполнят работы по благоустройству дворовых территорий:

В Павловском Посаде по ул. Щорса, д. 9, ул. Кузьмина, д. 30, 32, 32А, 47, 47А, ул. Рабочая, д. 50, ул. Орджоникидзе, д. 25,27,31,33, переулку Фрунзе, д. 4, переулку Тимирязева, д. 3.

В Электрогорске по ул. Чкалова, д. 1 и 3, ул. Ухтомского, д. 17.

Благоустройство дворов — одна из актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. Ощутима заметная динамика вовлеченности жителей в данный процесс, людям не безразлично как будет выглядеть их двор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.