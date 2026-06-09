В Павлово-Посадском округе обсудили покос и детплощадки

Оперативное совещание по актуальным вопросам прошло 8 июня в Павлово-Посадском округе под руководством врип главы Сергея Балашова. Участники обсудили покос травы, состояние детских площадок, вывоз мусора и восстановление благоустройства после работ Мособлводоканала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Балашов провел совещание с профильными заместителями и представителями оперативных служб. Он сообщил, что 10 июня в 17:00 в Электрогорском молодежном центре состоится выездная встреча с жителями. Для участия необходимо заранее сообщить тему обращения по телефону 8 (496) 432-99-05.

Глава округа отметил, что ежедневно отслеживает обращения через соцсети, платформу «Добродел» и ЕДДС. При этом по ряду направлений пока отсутствует системная работа.

В числе наиболее острых тем — покос травы в разгар сезона, ненадлежащее состояние детских площадок и жалобы на контейнерные площадки. Жители сообщают о бурьяне во дворах и на пустырях, сломанных элементах на игровых зонах, затянувшейся краске и навалах мусора после вывоза. Администрация намерена усилить контроль за службами, регоператором и управляющими компаниями.

Отдельно рассмотрен вопрос восстановления благоустройства на 41 участке после работ Мособлводоканала. Сформирован перечень адресов и сроков, каждый объект будет находиться на личном контроле.

Также в округе продолжаются ямочный ремонт во дворах, ремонт дорог, комплексное благоустройство дворовых территорий и обустройство народных троп. Работы планируют завершить в летний период.

В завершение совещания глава округа призвал родителей не отпускать детей одних к водоемам из-за участившихся случаев гибели несовершеннолетних на воде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.