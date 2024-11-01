В Павлово-Посадском округе капитально отремонтируют школу искусств

сегодня в 13:08

Школу искусств в Павлово-Посадском округе капитально отремонтируют в следующем году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения образования центра дополнительного образования „Истоки“ в городском округе Павлово-Посадский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: „Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования „Истоки“ Павлово-Посадского городского округа Московской области, г. Электрогорск, ул. Калинина, д. 25а».

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание 1970 года постройки, общая площадь которого 841,7 кв. м.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.