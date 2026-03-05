В Павлово-Посадском округе 8 марта пройдет праздник в парке

Праздничную программу к Международному женскому дню проведут 8 марта в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада. Гостей ждут мастер-классы, концерт, фотозона и угощения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник начнется в 11:00 с акции «Вам, любимые!» — в течение часа посетителям будут раздавать поздравительные открытки. Для детей организуют мастер-классы по созданию открыток «Цветочный этикет», а для любителей фотографий откроют фотозону «Для милых дам».

С 12:00 заработает зона горячего чая и угощений «Элексир молодости». На главной сцене состоится концерт Маякина Н.А. «Весенняя классика», а также пройдет конкурс «Дочки-матери». В 12:30 запланирована встреча-лекция специалиста по компьютерной диагностике состояния здоровья «Красота и здоровье».

«Мы ждем всех и особенно представительниц прекрасного пола. Будет тепло, ярко, душевно. Весеннее настроение гарантировано. Подарки и сюрпризы тоже», — отметило руководство парка.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение — 0+. Адрес парка: Павловский Посад, улица Кирова, дом 85.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.