В парке «Патриот» в Одинцовском округе откроют историческую выставку 12 июня

Историческая выставка, посвященная событиям июня разных лет, начнет работу 12 июня в парке «Патриот» в Одинцовском округе. Экспозиция объединит семь тематических разделов и будет открыта для посетителей до 28 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабная объединенная историческая выставка приурочена к памятным датам июня. Ее главная задача — выстроить живой диалог поколений и предложить посетителям не только факты, но и эмоциональное осмысление прошлого.

Экспозиция включает подлинные экспонаты, документальные материалы и художественные образы. Организаторы делают акцент на сохранении исторической правды, ценности мирного неба и личной ответственности за будущее страны.

Посетителям представят семь тематических разделов: День России, День памяти и скорби — 22 июня 1941 года, 155-летие со дня рождения конструктора стрелкового оружия Федора Токарева, проекты «Дети за мир», «Мариуполь — Город-герой», фотографии городов-героев из космоса и раздел «Орбитальный взгляд: красота и хрупкость Земли».

Открытие выставки состоится в 11:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.