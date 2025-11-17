В парке Ленинского округа установили «Умные камеры»

В лесопарке «Высота» подмосковного Ленинского городского округа запущен пилотный проект «Умные камеры», который использует технологии искусственного интеллекта для поддержания чистоты и порядка на территории. Новая система осуществляет круглосуточный мониторинг и автоматически фиксирует события, важные для эффективного управления парковыми зонами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Цель проекта — сделать парки Ленинского округа еще более комфортными и безопасными для отдыха жителей. Внедрение современных технологий позволяет перейти на качественно новый уровень обслуживания парковых территорий», — отметил директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

Уточняется, что проект основан на интеллектуальной видеоаналитике, которая отслеживает три ключевых направления: качество выполнения работ по содержанию территории, возникновение хозяйственных инцидентов, включая поломки инфраструктуры и появление мусора, а также корректность поведения посетителей парка. Система способна распознавать различные ситуации — от драк и распития алкогольных напитков до задымления и оставленных вещей. Особенностью системы является значительное сокращение времени реагирования на возникающие проблемы. Благодаря использованию искусственного интеллекта скорость обработки информации и решения задач увеличивается в 7 раз — с момента обнаружения проблемы до принятия мер проходит около 5 минут.

В ведомстве добавили, что до 2027 года технология «Умные камеры» будет масштабирована на все парковые зоны Ленинского городского округа. Реализация этого проекта соответствует стратегии развития «Умный город» и направлена на создание комфортной и безопасной среды для отдыха жителей и гостей муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.