В парке Дубрава юным жителям Павлово-Посадского округа вручили первые паспорта

6 февраля в Павлово-Посадском городском округе состоялась традиционная торжественная церемония вручения паспортов. Молодые граждане получили свой главный документ в парке Дубрава, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Доброй традицией стало вручение первых паспортов подросткам Павлово-Посадского городского округа в торжественной обстановке. В этом году церемония прошла в парке Дубрава, где юные жители региона получили не просто документ, удостоверяющий личность, но и символ взросления, ответственности и новых возможностей.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере. Ребятам вручили красные книжечки и напутствовали добрыми словами. Организаторы пожелали молодым гражданам всегда помнить о своих правах и обязанностях, быть достойными представителями своей страны, любить и беречь малую родину.

«Для каждого подростка получение паспорта — важнейший момент в жизни. Это шаг во взрослую жизнь, который открывает новые горизонты и возможности», — отметили организаторы церемонии.

В глазах юных павлово-посадцев читались радость и осознание важности происходящего. Представители администрации выразили уверенность, что новое поколение вырастет активными, неравнодушными людьми и внесет достойный вклад в развитие родного округа.

Традиция торжественного вручения паспортов помогает подросткам почувствовать значимость момента и сформировать гражданскую позицию с ранних лет.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.