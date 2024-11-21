В парке «Дубки» округа Коломна начали ремонт пешеходных дорожек

Капитальное обновление тротуаров на территории популярного в Озерах общественного пространства проводят специалисты подрядной организации ООО «МАГИСТРАЛЬ». Они демонтировали старое плиточное покрытие дорожек и вывезли строительный мусор, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

«На сегодняшний день в озерском парке «Дубки» завершаются работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня. Рабочие приступили к работам по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей», — рассказывает начальник управления по благоустройству администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

Ежедневно в парке работает строительная бригада из восьми человек, также задействовано несколько единиц техники. Завершить капитальный ремонт пешеходных дорожек в «Дубках» планируют в декабре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.