В парке «1 Мая» в Орехово-Зуеве обустроят дорожки и игровые зоны

Парк культуры и отдыха «1 Мая» в Орехово-Зуеве планируют благоустроить. В нем обновят дорожки и обустроят площадки для отдыха и игр, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «1 Мая» расположен вдоль улиц Пролетарской и Красина. Его общая площадь составляет 10 гектаров, из них благоустройство охватит 9,4 гектара.

В парке обустроят и реконструируют дорожки, в том числе транзитный и беговой маршруты. Основной маршрут покроют асфальтобетоном с плиткой по краям, второстепенные дорожки и существующие тропы — гравийным отсевом. Беговой маршрут с резиновым покрытием пройдет вокруг спортивного кластера.

На территории установят опоры освещения и малые архитектурные формы в едином стиле. Появятся площадка для выгула собак, зоны тихого отдыха, летняя сцена и игровые площадки для детей от 0 до 5 лет и от 5 до 11 лет. На тематических площадках используют плиточное и резиновое покрытия.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.