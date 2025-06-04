В парках Ступина подготовили насыщенную программу проекта «Лето в Подмосковье»

На совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством и главами обсудили благоустройство общественных территорий и готовность парков к летнему сезону. Для гостей парков округа Ступино в рамках проекта «Лето в Подмосковье» подготовлена насыщенная программа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы инвестируем заметные средства в благоустройство — начиная от сквера, тротуара, заканчивая лесными массивами. Проект лично поддержан президентом. Мы поставили себе на 2025 год серьезную задачу — облагородить еще 134 объекта», — сказал губернатор.

Он уточнил, что задача региона — сделать так, чтобы и содержание, и наполнение парков соответствовало высоким стандартам

«В Ступино благоустроим в этом году 5 общественных пространств — проспект Победы, скверы на улицах Чайковского и Бахарева, пешеходные зоны на улицах Андропова и Пушкина»», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, в этом сезоне выполнят работы по благоустройству 8 дворов, большинство из них расположено в сельской местности. Установят 5 детских площадок и 3 воркаута.

В муниципалитете продолжается ямочный ремонт. Планируется устранить 15 тысяч кв. м дефектов. Обустроят 9 пешеходных дорожек.

«В рамках подготовки Ступинского и Михневского парков культуры и отдыха к летнему сезону проведены масштабные работы. Выполнена вырубка сухостоя и поросли, вывезено свыше 20 кубов порубочных остатков, высажено более 4 тыс. цветов, окрашено малых архитектурных форм площадью порядка 2 тыс. кв. м, осуществлена обработка территории от клещей и многое другое», — уточнил Мужальских.

В этом сезоне в ступинском парке имени Николая Островского откроются новые торговые точки, 4 аттракциона, автогородок и молодежное арт-пространство.

В рамках проекта «Лето в Подмосковье» гостей парков ждет насыщенная программа спортивных, познавательных и культурно-развлекательных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.