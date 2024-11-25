В парках Реутова запланированы мероприятия на текущей неделе

В Центральном парке городского округа Реутов во вторник и четверг утро начнется с занятий по стретчингу. Тренировки стартуют в 9:00 и 10:00 в центре культуры и искусств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Записаться можно по телефону: 8 (903) 261-75-38.

В среду, 27 ноября в парке пройдет беговая тренировка с сообществом БелкиRunners. Встреча состоится у «Кофейни» в 19:20.

В четверг помимо стретчинга в парке пройдет творческая мастерская из цикла «Библиотека в парке». в 16:00 все желающие встречаются в арт-пространстве «За сценой».

Субботнее утро начнется с беговой тренировки с сообществом БелкиRunners. Старт в 10:00.

В парке «Фабричный пруд» в субботу также можно побегать. В 9:00 у сцены встречаются любители здорового образа жизни из бегового сообщества «5 верст». В это же время в зоне тренажеров начнется тренировка по скандинавской ходьбе.

В парке у ДК «Мир» в среду, 27 ноября, в 16:00 встречаются любители настольных игр. Викторины и другие интеллектуальные развлечения от библиотеки на Некрасова пройдут в арт-пространстве «Веранда».

Все мероприятия рассчитаны на взрослых и детей любого возраста.

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