В парках Подмосковья прошел мониторинг готовности к предстоящему зимнему сезону

В парках Подмосковья стартовала ежегодная проверка, направленная на обеспечение готовности техники, инвентаря и персонала к предстоящему зимнему сезону. В рамках проверки специалисты тщательно оценивают состояние уборочной техники, проверяют наличие необходимого инвентаря и оценивают уровень подготовки сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В выездных мероприятиях участвуют главы, сотрудники дирекций парков, а также министерства благоустройства, культуры и туризма, физической культуры и спорта региона, которые совместно контролируют все этапы подготовки.

«Зимой парки Подмосковья остаются востребованными, их активно посещают жители и гости региона. Наша задача — обеспечить их безопасность и комфорт, учитывая сезонные особенности.

Особое внимание мы уделяем развитию лыжного спорта. В рамках губернаторской программы „Парки в лесу“ во многих лесопарках будут оборудованы лыжные трассы для активного отдыха. Для комфортного времяпрепровождения будет предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, тюбинговые горки и прокаты спортивного инвентаря.

В каждом парке создадим праздничную атмосферу с иллюминацией, украшенными входами, местами для фотосессий и музыкальным сопровождением», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

До 24 октября в мониторинге примут участие парки 27 округов Подмосковья. Среди них — Балашиха, Долгопрудный, Зарайск, Истра, Красногорск, Люберцы, Серпухов, Солнечногорск, Щелково, Электросталь и другие.

До 30 октября пройдет комплексная подготовка уборочной техники: специалисты выполнят сервисное обслуживание перед зимой, проведут детальный осмотр оборудования, чтобы убедиться в его исправности и готовности к работе. Кроме того, на этом этапе обеспечат наличие всего необходимого инвентаря, включая снегоуборочные лопаты, скребки для льда, ледорубы, метлы, снегоуборщики, подметальные машины и другие инструменты, которые помогут быстро расчищать снежные завалы и поддерживать чистоту тропинок. Также обеспечат необходимое количество гранитной крошки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.