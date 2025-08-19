В парках Орехово-Зуева пройдет праздник «Моей Родины триколор»

Парки Орехово-Зуевского городского округа приглашают жителей и гостей стать частью масштабного празднования Дня Государственного флага России. Гостей ждут патриотические акции, творческие мастер-классы, концертные программы, интерактивные викторины и спортивные эстафеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Парке 30-летия Победы гостей праздника ждет пленэр «Три главных цвета Родины моей», мастер-классы по созданию флажков и фотовыставка детских рисунков. Профессиональный фотограф организует тематическую фотозону. Состоится масштабное шествие «Мой флаг» и концерт «Гордо реет триколор». Для любителей истории пройдет викторина и беседа про культурный код, а для активных гостей — эстафета триколор.

Парк культуры «Дулевский» представит фотовыставку об истории главного символа страны. Для гостей пройдут акции по раздаче лент и аквагрим в цветах флага. Также в программе запланированы викторина «Вехи истории», торжественное шествие и арт-флешмоб «Флаг моего государства».

В Дрезненском парке гостей ожидает фотозона «Триколор страны родной», фотовыставка детских рисунков и акция по раздаче ленточек. Пройдет викторина «Вехи истории», а для творческих натур — мастер-класс по созданию флажков «Мой флаг». Завершится программа квестом «Символы России» и рисованием на асфальте.

В парке на улице Юбилейной в поселке Авсюнино развернется тематическая фотозона и фотовыставка, посвященная истории российского флага. Гости смогут посетить мастер-классы по созданию триколора и получить памятную атрибутику. Кульминацией вечера станет концертная программа «Россия — Родина моя».

Парк «Меланж» в Куровском предложит гостям стать участниками творческой мастерской и проверить свои знания в квиз-игре «Памяти героев Отечества». Будет праздничная концертная программа, а для юных посетителей подготовлена специальная детская игровая программа.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афишах парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.