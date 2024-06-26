В парках Москвы организуют множество мероприятий ко Дню молодежи

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запланированной программе празднования Дня молодежи в столице. По его словам, по случаю праздника в парках организуют множество различных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва».

День Молодежи отметят в парке культуры и отдыха «Ходынское поле» 29 и 30 июня, на его территории пройдет фестиваль. Посетители смогут принять участие в творческих мастер-классах, образовательных треках, флешмобах, тренингах, выступлениях лекторов и экспертов, а также во многих других мероприятиях.

Одними из гостей фестиваля станут номинанты на премию «Молодежная столица России». По словам Собянина, на праздник приедут делегации из нескольких регионов — это 400 ребят из Мурманска, Владивостока, Омска и Красноярска.

Кроме того, 29 июня в Музее Победы состоится фестиваль «День молодежи в Парке Победы». Он будет организован при поддержке Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом».