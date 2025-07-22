В парках Каширы запланированы массовые мероприятия для всей семьи
Фото - © Администрация г.о. Кашира
В парках Каширы летом пройдут различные мероприятия, включая энергичные зарядки, мастер-классы, творческие мастерские и веселые игры. Мероприятия проходят рамках программы «Парки Подмосковья», сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта „Активное долголетие“, мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.
Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-класс Вы можете в Telegram-канале парка. Ознакомиться с подробной афишей мероприятий округа можно в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт» по ссылке.
Отмена мероприятий возможна из-за погодных условий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.
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