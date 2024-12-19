В парках Истры ведется активная работа по уборке снега

С приходом зимы парки превращаются в волшебные снежные уголки, но для того, чтобы наслаждаться их красотой, необходима тщательная уборка снега. Так, в парках округа Истра активно устраняются последствия снегопада, сообщает пресс-служба администрации округа.

В зависимости от количества выпавшего снега, специалисты выполняли работы по уборке снега по несколько раз в день. Подсчитали, что с 1 декабря было убрано в сумме более 760 тыс. кв. метров белоснежного покрова. Все это для безопасного передвижения и уютной атмосферы для всех посетителей.

На страже зимнего порядка в парках округа стоит внушительная техника: 31 единица, включая 15 мотоблоков, 10 тракторов и 3 мини-погрузчика. В каждом парке находится по три роторных снегоочистителя. Сформирован и штат специалистов, готовых к «снежным вызовам».

С началом зимних снегопадов специалисты сразу взяли на контроль работы по уборке снега. Так, например, за прошедшую неделю расчистили снежный покров в размерах:

Центральный городской парк стал лидером по снегоуборке, где расчистили 6 760 кв. м тропинок.

В лесопарке «Шишкин лес» было очищено 5 879 кв. метров.

В парке «Фабричный» убрали 4 205 кв. м снега.

В парке набережной реки Песочная специалисты справились с 1 897 кв. метров.

И, наконец, в парке Павловской Слободы было очищено 3 540 кв. метров дорожек.

Специалисты не забыли и о детских игровых площадках, расположенных на территориях парков округа. Эти зоны также были убраны от снега сотрудниками подрядных организаций.

Каждая цифра — это не просто площадь снежного покрова, а забота о комфорте и безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.