В пансионате Клина благоустроили территорию и обновили оборудование

В пансионате «Клинский» завершился долгожданный этап благоустройства территории, который был направлен на создание комфортной и доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для пожилых граждан, проживающих в этом учреждении. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвитияи Подмосковья.

«В рамках проведенных работ была осуществлена замена старого асфальтного покрытия на новое, ровное и безбарьерное, что значительно облегчает передвижение на колясках и ходунках. Общая сумма затрат на благоустройство территории составила около 7 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в пансионате была обустроена новая зона отдыха, которая станет излюбленным местом для общения и культурных мероприятий. Здесь будут проходить разнообразные концерты, выставки, мастер-классы, спортивные мероприятия и другие интересные события.

В дополнение к улучшению условий проживания, в пансионате был установлен новый генератор, который обеспечит надежное электроснабжение в любое время суток. Это станет гарантией того, что жители пансионата смогут пользоваться всеми необходимыми удобствами без перебоев.

На закупку оборудования и мебели было затрачено более 4 млн рублей.

Также была закуплена новая мебель, включая современные медицинские кровати, которые обеспечат комфортный сон и отдых. В ближайшее время ожидается поставка диванов, что дополнительно улучшит обстановку в общих зонах и комнатах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.