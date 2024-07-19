В Орехово-Зуевском техникуме продолжается приемная кампания
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Орехово-Зуевский техникум осуществляет набор студентов на специальность «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и жилищно-коммунального хозяйства». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и жилищно-коммунального хозяйства — это специалист, который отвечает за комфорт и безопасность жителей в многоквартирных домах. Он следит за состоянием зданий, коммунальных и инженерных систем, организует ремонтные работы и обеспечивает бесперебойное предоставление коммунальных услуг.
Мастер ЖКХ осматривает и контролирует состояние зданий. Регулярно проверяет жилые дома и прилегающие территории, выявляя необходимость в ремонте или улучшениях.
Организует ремонтные и технические работы, а также планирует, координирует и контролирует проведение текущего и капитального ремонта в зданиях и на прилегающих территориях. Управляет коммунальными услугами и обеспечивает бесперебойное предоставление тепла, воды, электричества и других услуг, контролирует их качество и эффективность. Обеспечивает соблюдение технических, пожарных, санитарных норм и правил безопасности и многое другое.
Работают мастера ЖКХ в управляющих компаниях, жилищно-эксплуатационных конторах (ЖЭКи), коммунальных службах, сервисных и обслуживающих организациях.
Также, мастера ЖКХ могут быть частью строительных компаний.
Срок обучения на специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и жилищно-коммунального хозяйства» в Орехово-Зуевском техникуме — 1 год 10 месяцев.
С более подробной информации о процессе поступления и условиях обучения можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения http://oztech.ru/o403-for-abiturient.htm.
Телефон приемной комиссии: 8 (991) 313 75 17.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.