В Орехово-Зуевском округе стартовала декада наук «Эврика?!»

Малая муниципальная декада наук «Эврика?!» открылась 25 февраля в лицее Орехово-Зуева. В ней участвуют ученики начальных классов и воспитанники дошкольных отделений образовательных комплексов округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение двух дней юные участники представят проекты в различных областях знаний — от ботаники и зоологии до физики и конструирования. Школьники делают первые шаги в исследовательской деятельности и демонстрируют свои научные идеи.

Жюри оценит не только содержание работ, но и умение конкурсантов четко и ясно излагать мысли. Победители и призеры получат возможность защитить проекты на региональном этапе Всероссийского конкурса «Я-исследователь».

Ранее в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве впервые прошел отборочный этап чемпионата по подводно-исследовательскому спорту IFURS. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Ленинградской и Тверской областей, Краснодарского края, Москвы и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.