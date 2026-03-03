В Орехово-Зуевском округе шесть студентов вышли на ДМЗ

Шесть студентов Орехово-Зуевского техникума 2 марта приступили к работе на Демиховском машиностроительном заводе в рамках программы целевого обучения. Учащиеся совмещают учебу и трудовую деятельность по профильным специальностям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенты Орехово-Зуевского техникума и Ликино-Дулевского политехнического колледжа проходят целевое обучение на Демиховском машиностроительном заводе. Начиная с третьего курса они получают возможность официально трудоустроиться на предприятии.

Со 2 марта к работе приступили шесть студентов, осваивающих специальность «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». Они заняли позиции сверловщиков, шлифовщиков, операторов станков с программным управлением и слесарей механосборочных работ.

Для успешной адаптации за каждым молодым сотрудником закрепили опытного наставника. На заводе ведут системную профориентационную работу: предприятие взаимодействует со школами, колледжами и вузами округа, формируя кадровый резерв и привлекая молодых специалистов в машиностроение.

