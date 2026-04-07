В Орехово-Зуевском округе проверят 408 участков у леса

В Орехово-Зуевском округе специалисты обследуют 408 земельных участков, примыкающих к лесному фонду, в рамках акции «Смежник». Лесная охрана проводит профилактические беседы с владельцами и арендаторами и разъясняет требования пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники лесной охраны проводят профилактические беседы с собственниками и арендаторами, вручают уведомительные письма и напоминают о требованиях правил пожарной безопасности в лесах. Владельцы обязаны очищать прилегающую к лесу территорию от сухой травы, валежника и порубочных остатков на полосе не менее 10 метров. Также допускается устройство минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра или установка другого противопожарного барьера.

«На сегодняшний день председателям садовых товариществ, а также собственникам земель, граничащих с государственным лесным фондом, направлены 325 уведомительных писем», — сообщила инженер по охране и защите леса Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Наталья Шилкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.