В Орехово-Зуевском округе очистили 15 водоемов

сегодня в 16:31

Весной в Орехово-Зуевском округе начались работы по очистке водных объектов. В октябре все намеченные работы были завершены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего было очищено 15 объектов:

«Амазонка» г. Орехово-Зуево;

«Белые пески» д. Новая;

«Бутовый карьер» д. Молоково;

«Глебовский пруд» д. Глебово;

«Давыдовское» д. Давыдово;

«Житейка» д. Давыдово;

«Золотые пески» д. Коротково;

«Мечта» д. Юркино;

«Нажицы» д. Нажицы;

пруд в д. Дуброво;

пруд в д. Старская;

пруд «Восьмерка» в д. Малая Дубна;

озеро «Исаакиевское»;

участок реки Клязьма от Парка Победы до ул. Набережной;

участок реки Нерская от парка «Меланж» до пешеходного моста в Куровском.

Очистка производилась как ручным, так и механизированным способом с помощью экскаватора-амфибии. Из акватории водоемов были удалены водная растительность, стволы и ветки деревьев, мусор и посторонние предметы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.