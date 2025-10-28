В Орехово-Зуевском округе очистили 15 водоемов
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Весной в Орехово-Зуевском округе начались работы по очистке водных объектов. В октябре все намеченные работы были завершены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Всего было очищено 15 объектов:
- «Амазонка» г. Орехово-Зуево;
- «Белые пески» д. Новая;
- «Бутовый карьер» д. Молоково;
- «Глебовский пруд» д. Глебово;
- «Давыдовское» д. Давыдово;
- «Житейка» д. Давыдово;
- «Золотые пески» д. Коротково;
- «Мечта» д. Юркино;
- «Нажицы» д. Нажицы;
- пруд в д. Дуброво;
- пруд в д. Старская;
- пруд «Восьмерка» в д. Малая Дубна;
- озеро «Исаакиевское»;
- участок реки Клязьма от Парка Победы до ул. Набережной;
- участок реки Нерская от парка «Меланж» до пешеходного моста в Куровском.
Очистка производилась как ручным, так и механизированным способом с помощью экскаватора-амфибии. Из акватории водоемов были удалены водная растительность, стволы и ветки деревьев, мусор и посторонние предметы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.
Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.