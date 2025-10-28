В Орехово-Зуевском округе очистили 15 водоемов

Общество

Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа

Весной в Орехово-Зуевском округе начались работы по очистке водных объектов. В октябре все намеченные работы были завершены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего было очищено 15 объектов:

  • «Амазонка» г. Орехово-Зуево;
  • «Белые пески» д. Новая;
  • «Бутовый карьер» д. Молоково;
  • «Глебовский пруд» д. Глебово;
  • «Давыдовское» д. Давыдово;
  • «Житейка» д. Давыдово;
  • «Золотые пески» д. Коротково;
  • «Мечта» д. Юркино;
  • «Нажицы» д. Нажицы;
  • пруд в д. Дуброво;
  • пруд в д. Старская;
  • пруд «Восьмерка» в д. Малая Дубна;
  • озеро «Исаакиевское»;
  • участок реки Клязьма от Парка Победы до ул. Набережной;
  • участок реки Нерская от парка «Меланж» до пешеходного моста в Куровском.

Очистка производилась как ручным, так и механизированным способом с помощью экскаватора-амфибии. Из акватории водоемов были удалены водная растительность, стволы и ветки деревьев, мусор и посторонние предметы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.