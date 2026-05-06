В Орехово-Зуевском округе обновили дворы и дороги

Благоустройство дворов, ремонт дорог и обустройство народных троп продолжаются в Орехово-Зуевском городском округе. 5 мая завершены работы по созданию пешеходных дорожек на улице Красина в Орехово-Зуеве, также обновлены проезды и тротуары в нескольких населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители обратились к главе округа Руслану Заголовацкому с просьбой обустроить народные тропы на улице Красина, в том числе к Морозовской школе в Орехово-Зуеве. Работы завершили 5 мая — оборудованы пять новых пешеходных коммуникаций.

Народную тропу также заасфальтировали в поселке Озерецкий. В Малой Дубне в рамках комплексного благоустройства двора появился тротуар к Малодубенской амбулатории.

Кроме того, проведен ямочный ремонт картами во дворе на улице Мадонской и на внутриквартальном проезде Беляцкого в Орехово-Зуеве. В деревне Дровосеки заасфальтировали дорогу на улице Казанской.

«Работы будут продолжаться в хорошем темпе», — отметил Руслан Заголовацкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.