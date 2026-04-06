В Орехово-Зуевском округе контролируют паводок онлайн

Весенний паводок в Орехово-Зуевском округе находится под круглосуточным контролем, для мониторинга используют сеть электронных вешек с передачей данных в режиме реального времени. По состоянию на 6 апреля официальных зон подтопления нет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе продолжают следить за ситуацией с весенним половодьем. Для этого задействована сеть электронных вешек, которые передают данные о подъеме воды в режиме реального времени. По оценке специалистов, наибольший рост уровня воды возможен в течение ближайшей недели.

По информации ФГБУ «Центральное УГМС», на 6 апреля подтоплений, затрагивающих объекты экономики, не зафиксировано. Отмечаются лишь отдельные проблемные участки, связанные с активным таянием снега.

Уровень воды в реке Клязьме составляет 3,6 метра, что соответствует прогнозу. Частично подтоплена пешеходная зона набережной. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и не подходить к ограждениям вблизи воды. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112 или в единую диспетчерскую службу округа по телефону +7 (496) 414-54-54.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.