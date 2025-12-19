В Орехово-Зуевском округе детям из психиатрического стационара вручили «Коробку храбрости»

В Орехово-Зуевском округе 18 декабря прошла благотворительная акция «Коробка храбрости» для детей, проходящих лечение в психиатрическом стационаре больницы имени Т.Б. Дмитриевой. Дед Мороз, Снегурочка и руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» Дмитрий Нестеров вручили детям подарки — раскраски, фломастеры и игрушки, которые помогают отвлечься от медицинских процедур.

Каждый ребенок, прошедший через укол, капельницу или перевязку, мог выбрать из коробки понравившуюся вещь в качестве награды за храбрость. Дмитрий Нестеров отметил, что акция проводится ежегодно совместно с депутатами и активистами «Молодой Гвардии Единой России» и приурочена к Новому году.

В сборе подарков участвовали депутаты партии «Единая Россия». Ранее серебряный волонтер социального центра «Орехово-Зуевский» Светлана Давыдова провела мастер-класс по росписи деревянных игрушек для группы «Мамино время» в Куровском, где участники украшали символ наступающего года — декоративную лошадку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.