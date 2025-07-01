В Орехово-Зуевском ГГТУ прошла международная конференция по инклюзивному образованию

На базе орехово-зуевского Государственного гуманитарно-технологического университета состоялся второй день международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование: теория и практика». Форум объединил ведущих специалистов в области инклюзивного образования из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На конференции представили лучшие практики сопровождения и обучения детей и студентов с инвалидностью, а также эффективные подходы к созданию инклюзивной образовательной среды. Организатором форума выступил ГГТУ при поддержке министерства образования Московской области, Российской академии образования и вузов-партнеров.

Ректор ГГТУ Галина Скударева поблагодарила партнеров за возможность провести конференцию в стенах университета и подчеркнула важность методического и научного обеспечения инклюзивных практик.

К участникам обратилась президент ГГТУ Надия Юсупова. Она акцентировала внимание на необходимости подготовки педагогов, способных профессионально работать с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности.

В рамках второго дня прошла экспертная сессия. В числе экспертов: заведующий лабораторией РАО Вагиф Байрамов, профессор Кокшетауского университета Дмитрий Лепешев, профессор КубГУ Елена Шумилова и специалисты из Перми, Омска и Волгограда.

Также прошли секционные заседания по вопросам профессионального образования инвалидов и практик обучения студентов с инвалидностью в системе СПО. Участники конференции посетили мастер-классы, организованные преподавателями Университетского колледжа ГГТУ, ГСГУ и ППК ГГТУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.