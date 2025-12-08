В Орехово-Зуеве завершается благоустройство лесопарка «Стрелка»

В Орехово-Зуеве завершается работа по благоустройству лесопарка «Стрелки», который уже открыт для прогулок. Обновленная территория быстро стала любимым местом для отдыха на свежем воздухе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Площадь бывшего леса составляет 60 гектаров, и теперь это полноценная зона для отдыха. Здесь появились детские и спортивные площадки, а также места для дрессировки собак. Высажены сотни деревьев и кустарников. В парке начали работать кафе и прокат спортивного инвентаря. Благодаря множеству указателей, здесь легко ориентироваться.

На территории установлено много скамеек, а также качели, с которых можно любоваться спокойствием водоема. В обновленном парке уже появились кормушки для птиц, что делает прогулки особенно приятными — можно наслаждаться щебетанием пернатых.

Даже в будние дни здесь много людей разного возраста. Родители с детьми играют на площадках, а пенсионеры наслаждаются лесным воздухом и гуляют вдоль величественных сосен. Спортивные жители города тренируются на спортивных площадках и бегают по качественным дорожкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.