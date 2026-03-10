В Орехово-Зуеве ветерану СВО вручили медаль «За храбрость»

В Орехово-Зуеве 7 марта ветерану специальной военной операции Леониду Слитинскому вручили медаль «За храбрость» II степени. Церемония прошла в военном комиссариате города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Медаль «За храбрость» II степени Леониду Слитинскому вручили в торжественной обстановке в здании военного комиссариата Орехово-Зуева.

В начале 2024 года, находясь на лечении в Сочи, он принял решение вступить в подразделение «Ахмат». После интенсивной подготовки в Российском университете спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе военнослужащий отправился в зону проведения специальной военной операции.

В октябре того же года его перевели в охрану штаба, где он продолжал службу до получения ранения. После прохождения реабилитации и медицинской комиссии Леонид Михайлович вернулся к гражданской жизни и вступил в ассоциацию ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.