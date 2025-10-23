В Орехово-Зуеве прошла акция «Родительский контроль»

У гимназии № 15 города Орехово-Зуево 21 октября прошла акция «Родительский контроль», организованная Госавтоинспекцией УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу совместно с родителями учащихся, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель — повысить безопасность детей на дорогах в темное время суток. В ходе акции проверяли наличие у школьников световозвращающих элементов на рюкзаках и одежде, и при необходимости раздавали браслеты, наклейки и брелоки.

Светоотражающие детали значительно увеличивают видимость пешехода для водителей и снижают риск ДТП. Родителям напомнили: их активное участие — залог безопасности ребенка.

Ранее в рамках социального раунда «Засветись!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами Подмосковья провели профилактическую акцию на детской игровой площадке в Орехово-Зуеве. Полицейские рассказали ребятам о важности световозвращающих элементов, показали, как они работают, и напомнили о «дорожных ловушках» около подъездов и игровых зон.

