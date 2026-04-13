В Орехово-Зуеве прошел областной конкурс юных инженеров

Областной конкурс по начальному техническому моделированию прошел 11 апреля в «Точке роста» Ликино-Дулевской гимназии Орехово-Зуевского округа. В нем приняли участие более 60 школьников из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс приурочили ко Дню космонавтики. Его цель — развитие технического творчества, инженерного мышления и креативности у детей. Участниками стали юные инженеры и изобретатели, представившие собственные модели и разработки.

Соревнования проходили по трем направлениям: авиамоделирование, судомоделирование и автомоделирование. Школьников разделили на две возрастные категории — до 9 и до 12 лет. Программа включала два этапа. В рамках задания «В мире изобретателя» дети изготавливали модель на площадке конкурса за 90 минут, а в этапе «От идеи до модели» представляли заранее подготовленные работы.

«Техническое моделирование помогает школьникам с раннего возраста осваивать основы инженерии и конструирования. Такие соревнования стимулируют интерес к изобретательству и могут повлиять на выбор будущей профессии», — отметили члены жюри.

Работы оценивали преподаватели технических дисциплин и опытные моделисты. Эксперты учитывали техническую грамотность, аккуратность исполнения, инновационность решений и общий эстетический вид. По итогам определили победителей и призеров в каждой возрастной категории и направлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.