В Орехово-Зуеве пройдет фестиваль-дефиле «ЭтноМода»

В Morozoff-Hall г. Орехово-Зуево состоится мероприятие, которое погрузит гостей в мир красоты, моды и творчества. Всех желающих приглашают посетить фестиваль-дефиле «ЭтноМода», участницами которого станут модели серебряного возраста, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе творческие мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы, фотозона, концертная программа и красочное шествие в народных костюмах.

Фестиваль пройдет 12 августа по адресу: Орехово-Зуево, Ленина, 99 (Morozoff-Hall). Начало в 11.00.

Вход свободный, при себе необходимо иметь социальную карту.

Ранее в Орехово-Зуеве прошел областной фестиваль «На спортивной орбите» для участников проекта «Активное долголетие». Для более 1300 представителей серебряного возраста, приехавших из разных уголков Подмосковья, на фестивале работали площадки, где можно было испытать свои силы в различных видах спорта, заняться йогой и другими оздоровительными практиками.

Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.