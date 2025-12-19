В Орехово-Зуеве подвели итоги Года защитника Отечества в университете

В Орехово-Зуеве 19 декабря в Государственном гуманитарно-технологическом университете прошла акция, посвященная итогам Года защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие открылa ректор ГГТУ Галина Скударева. Она отметила важность патриотического воспитания молодежи и подчеркнула роль героев и защитников Отечества в этом процессе.

Почетными гостями стали Николай Осокин, отец Героя России Алексея Осокина и депутат Совета депутатов, а также представители Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил городского округа.

С докладом выступил Герой России, ветеран СВО и участник программы «Время героев» Максим Шоломов. Он рассказал о своем опыте участия в спецоперации с 24 февраля 2022 года. Под его командованием подразделение удерживало важный населенный пункт, отражая атаки противника по несколько раз в день. Благодаря грамотному руководству в подразделении погиб только один солдат.

В одном из боев тяжело раненый подполковник Шоломов спас десятки российских бойцов, выведя их из-под огня. После девяти месяцев реабилитации он продолжил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.