В Орехово-Зуеве открылся новый парк-отель «Благодача»

В деревне Кудыкино Орехово-Зуевского округа открылся парк-отель «Благодача». Обширная территория в 13 га, где можно вместе с семьей отдохнуть от городской суеты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парк-отеле развитая инфраструктура: гостиничный комплекс, ресторан с фермерской кухней, парковка. А еще есть ферма-зоопарк. На ферме есть ламы, страусы, козы, кролики, зайцы, поросята и птичий двор. Всех можно кормить и фотографировать. А также покататься на пони и лошадях.

Для неспешного отдыха на природе работает аренда домиков и беседок. А для любителей рыбалки — прокат инвентаря.

«Планируем поддержать проект в получении субсидии на строительство дополнительных домиков. Уверен, что «Благодача» обязательно найдет своих гостей и станет в один ряд с такими успешными агротуристическими проектами в нашем округе, как глэмпинг «А-Ферма», крестьянско-фермерское хозяйство «УнасФерма», семейные фермы «Северный Олень» и «Янинъ», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.