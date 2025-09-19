В Орехово-Зуеве открыли памятник участникам СВО

В Орехово-Зуеве 19 сентября прошло торжественное открытие памятника участникам специальной военной операции. Он посвящен тем, кто вернулся с поля боя, тем, кто сейчас отважно бьется за нашу Родину, и тем, кто ушел в вечность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятник представляет собой бронзовый образ воина-защитника России. В одной руке он держит оружие, в другой — символ мира, голубей. У подножия установлен подбитый вражеский дрон, ставший символом современных боевых действий.

«Благодарю Студию военных художников имени М.Б. Грекова. Они - летописцы военной истории страны аж с 1934 года. Работы художников студии хранятся в музеях по всей России», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Позади монумента размещена стена памяти, на которой высечены имена жителей Орехово-Зуевского округа, которые погибли в ходе спецоперации. При необходимости ее будут дополнять именами новых героев, павших в боях за Родину.

На церемонии открытия присутствовали депутат Государственной думы РФ, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Геннадий Панин, представители администрации округа, ветераны СВО, родные и близкие погибших бойцов, а также жители.

«Это место станет священным для нашего города, куда будут приходить поклоняться мужеству и стойкости наших героев. Здесь будут собираться те, кто вернулся, ветераны СВО, и те, кто, я уверен, вернутся с Победой», — подчеркнул Геннадий Панин.

На церемонии открытия в память о тех, кто пожертвовал собой, защищая страну, объявили минуту молчания. И впервые возложили цветы к монументу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.