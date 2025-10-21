В Орехово-Зуеве обновили 23 детские игровые площадки

сегодня в 19:01

В 2025 году на территории Орехово-Зуевского округа обновлены детские игровые площадки по 23 адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Модернизировано 6 больших губернаторских площадок:

г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 17, 18,19, 16; ул. Парковская, д. 30;

г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 4а, 3а;

г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 6а;

г. Куровское, ул. 40 лет Октября, д. 45;

д. Давыдово, 2-й микрорайон, д. 4;

г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 48, 50.

Заменено 17 площадок площадью от 100 до 200 кв. м, часть работ была синхронизирована с комплексным благоустройством дворовых территорий.

«Новые площадки открыты для посещения. Приходите вместе с детьми, чтобы оценить результат. Там, где прошло торжественное открытие, было приятно видеть радостные лица ребят и родителей», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Также в рамках сопутствующих мероприятий на площадках обустроили тротуарные дорожки, системы наружного освещения, установили камеры видеонаблюдения, подключенные к «Безопасному региону».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.