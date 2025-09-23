В Орехово-Зуеве на площадке ГГТУ прошел спортивный фестиваль

В Государственном гуманитарно-технологическом университете (город Орехово-Зуево) 20 сентября прошел масштабный спортивный фестиваль, посвященный дню рождения вуза. Университет празднует в этом году 85-летие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии выступили чемпионы мира, мастера спорта и победители международных и всероссийских соревнований — от каратистов до брейкдансеров. Участники демонстрировали боевые техники, сложные элементы на брусьях.

Студенты с интересом наблюдали за выступлениями, а многие пытались повторить приемы под руководством наставников.

«Кафедра физического воспитания выражает благодарность всем участникам большого спортивного фестиваля!» — отметили в пресс-службе университета.

Ранее в Орехово-Зуеве на базе спортивной школы «Спартак-Орехово» прошел День здоровья. Праздник стал доброй традицией, объединяющей спортсменов, тренеров, родителей и гостей учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.